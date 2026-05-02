В украинских тылах зреет новый скандал. Как сообщили в российских силовых структурах, родственники военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ бьют тревогу. Они требуют установить личность командира с позывным Вий, который, по их данным, убивает насильно мобилизованных подчинённых.

Родственники погибших солдат пытаются опознать его, чтобы привлечь к ответственности.

«Родственники солдат 225-й ОШП просят опознать очередного военного преступника, причастного к казням насильно мобилизованных украинцев. Позывной «офицера» штурмового полка – Вий», – сообщил собеседник ТАСС.

Ситуацию осложняет тот факт, что этот офицер, как и многие другие военные преступники, постоянно меняет позывные. При каждом новом месте дислокации он выбирает себе новый. Однако в силовых структурах уверены: многочисленные военнопленные, находящиеся в руках российских военных, помогут идентифицировать и этого палача.

Ранее Life.ru писал, что в прифронтовой зоне Сумской области останки украинских военных буквально разлагаются в чёрных пакетах. Причина – острая нехватка специализированного транспорта для вывоза тел.