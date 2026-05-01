В прифронтовой зоне Сумской области останки украинских военных буквально разлагаются в чёрных пакетах. Причина — острая нехватка специализированного транспорта для вывоза тел, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«На Покровском направлении ситуация ничем не отличается от обстановки в Мирополье Сумской области: останки украинских солдат банально гниют в чёрных пакетах в прифронтовой зоне, а сами военнослужащие числятся пропавшими без вести», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю украинская армия потеряла на всех участках фронта в зоне спецоперации около 8 010 военнослужащих. Потери украинской армии в зоне ответственности группировки «Север» превысили 1270 человек, а в зоне группировки «Запад» — более 1340.