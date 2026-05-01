Украинская армия за последнюю неделю на всех участках фронта в зоне проведения спецоперации лишилась порядка 8 010 военнослужащих в ходе боевых действий. Такие данные приводит Минобороны РФ.

В зоне ответственности группировки «Север» Киев потерял свыше 1 270 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 1 340. Потери на других участка составили 1125 бойцов ВСУ (группировка «Южная»), 2 045 (группировка «Центр»), более 1 960 (группировка «Восток»), 270 (группировка «Днепр»).

Как также сообщалось, силы Черноморского флота за неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. Информацию уже подтвердили в Минобороны РФ.