Системы ПВО за неделю сбили 53 авиабомбы и более 2,6 тысячи дронов ВСУ
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувшую неделю российские системы ПВО сбили 52 управляемые авиамбомбы ВСУ, сообщило Минобороны. Также уничтожено более 2,6 тысячи беспилотников самолётного типа.
«Средства ПВО сбили <...> 2 628 беспилотников ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе зенитчиков минувшей ночью. Сбит 141 беспилотник, в том числе над Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской области.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru