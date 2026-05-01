Системы ПВО за неделю сбили 53 авиабомбы и более 2,6 тысячи дронов ВСУ

За минувшую неделю российские системы ПВО сбили 52 управляемые авиамбомбы ВСУ, сообщило Минобороны. Также уничтожено более 2,6 тысячи беспилотников самолётного типа.

«Средства ПВО сбили <...> 2 628 беспилотников ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе зенитчиков минувшей ночью. Сбит 141 беспилотник, в том числе над Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской области.