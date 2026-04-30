«Орешник» охладит пыл: Генерал призвал усилить защиту малых высот от дронов ВСУ

Заслуженный военный лётчик Владимир Попов призвал усилить российскую противовоздушную оборону на предельно малых высотах. По его словам, текущая система ПВО изначально затачивалась под средние и большие эшелоны, что делает страну уязвимой для атак беспилотников.

Генерал-майор уверен, что нанести дополнительный удар по военным объектам Украины баллистическими ракетами «Орешник» было бы правильным решением.

«Это их охладит», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Однако главную проблему он видит в количестве защитников неба. Попов напомнил, что ещё 15 лет назад его коллеги подсчитали: для комплексной охраны нижнего воздушного пространства нужно около 3 миллионов человек. Сейчас в армии 1,5 миллиона, из которых на линии соприкосновения находятся 600–700 тысяч.

«Надо ставить наблюдателей, которые по периметру государственных границ, по периметру наших больших городов и промышленных центров будут этим заниматься», — пояснил военный.

Для решения этой задачи, по его мнению, необходимо привлекать казачество, добровольцев, ветеранов и даже студентов. Можно организовать специальные кружки и использовать акустические, радиолокационные и инфракрасные системы обнаружения.