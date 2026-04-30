«Орешник» охладит пыл: Генерал призвал усилить защиту малых высот от дронов ВСУ

Генерал Попов: Для защиты от БПЛА ВСУ нужно усилить ПВО на малых высотах
© ТАСС / Алексей Коновалов
Заслуженный военный лётчик Владимир Попов призвал усилить российскую противовоздушную оборону на предельно малых высотах. По его словам, текущая система ПВО изначально затачивалась под средние и большие эшелоны, что делает страну уязвимой для атак беспилотников.
Генерал-майор уверен, что нанести дополнительный удар по военным объектам Украины баллистическими ракетами «Орешник» было бы правильным решением.
«Это их охладит», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Однако главную проблему он видит в количестве защитников неба. Попов напомнил, что ещё 15 лет назад его коллеги подсчитали: для комплексной охраны нижнего воздушного пространства нужно около 3 миллионов человек. Сейчас в армии 1,5 миллиона, из которых на линии соприкосновения находятся 600–700 тысяч.
«Надо ставить наблюдателей, которые по периметру государственных границ, по периметру наших больших городов и промышленных центров будут этим заниматься», — пояснил военный.
Для решения этой задачи, по его мнению, необходимо привлекать казачество, добровольцев, ветеранов и даже студентов. Можно организовать специальные кружки и использовать акустические, радиолокационные и инфракрасные системы обнаружения.
Напомним, что в субботу в Екатеринбурге дрон повредил многоэтажку. После атаки беспилотника девять человек обратились за медицинской помощью. Также была пресечена атака БПЛА на объект инфраструктуры в Челябинской области — там жертв нет. Полпред президента в УрФО Артём Жога назвал действия ВСУ военным преступлением. Он заявил, что враг неспособен добиться успеха на поле боя и поэтому наносит подлые удары по гражданским объектам.
