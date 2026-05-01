14 безэкипажных катеров ВСУ стали добычей нашего флота в Чёрном море

Силы Черноморского флота за неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операции проводились в рамках обеспечения безопасности в акватории и отражения атак.

Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Бочково в Харьковской области. Это результат активных действий подразделений группировки «Север». Взятие села — важный этап по укреплению позиций российских сил в регионе, поскольку оно было форпостом ВСУ.