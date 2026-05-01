«Хуже немцев, добивают трупы»: ВСУ пускают в ход любые средства, даже запрещённые вещества
Боец Кирпич заявил, что ВСУ используют на фронте запрещённые средства
Обложка © Getty Images / John Moore
Российский боец с позывным Кирпич рассказал, что украинские военные используют любые средства, включая запрещённые, чтобы убивать российских солдат. Об этом он заявил в интервью RT.
Боец Кирпич — о применении ВСУ запрещённых веществ. Видео © Telegram / RT на русском
«Газ скидывают, ртуть на меня скидывали... Лишь бы ты умер. В противогазах по два дня сидели, нечем было дышать. Пытаются убить всеми средствами — возможными и невозможными. Кассетами стреляют, которые запрещены», — заявил он.
По словам бойца, ВСУ не останавливаются даже перед тем, чтобы «добивать трупы». Сам военнослужащий Кирпич сейчас восстанавливается в госпитале после полученного ранения.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю украинская армия потеряла на всех участках фронта в зоне спецоперации около 8 010 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Север» потери ВСУ превысили 1 270 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 1 340.
