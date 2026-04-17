Заградотряды Нацгвардия не позволяют подразделениям 113-й отдельной бригады теробороны отступать в селе Зыбино Харьковской области, несмотря на критические потери. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

«Попытки бегства отдельных боевых групп бригады территориальной обороны пресекаются заградительными отрядами Нацгвардии Украины», — приводит сообщение ТАСС.

У бойцов теробороны на исходе боеприпасы и провизия. Однако любой, кто пытается выйти из ада, натыкается на своих же.

Ситуация в Зыбино — очередное подтверждение тому, что киевский режим не жалеет своих солдат, рассматривая их лишь как расходный материал для достижения целей, далёких от реальной защиты страны.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Зыбино. Это село находится в Волчанском районе. По данным на 2001 год, там проживало более 110 человек.

