ВСУ пытаются обхитрить ВС РФ маскарадом с переодеванием, чтобы обвинить в стрельбе по гражданским

Украинские военнослужащие, остающиеся в донецкой Константиновке, переодеваются в «гражданку» в надежде избежать внимания ВС РФ. Об этом журналистам рассказал военнослужащий танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным Туриец. По его словам, противник пытается «хитрить», но у него ничего не выходит.

«Противник <...> переодевается под гражданских, <...> хотят, но не получается. В первую очередь отличить военного от гражданского позволяет оружие, также форма, накидывают просто сверху формы гражданскую одежду», — рассказал военнослужащий.

По мнению Турийца, этим противник пытается создать прецедент: якобы ВС РФ стреляют в обычных людей. Таких «гражданских» можно заметить на крышах и верних этажах зданий, где ВСУ любят размещать оборудование для БПЛА, антенны, средства управления наземными роботизированными комплексами и крылатыми беспилотниками. Мирное же население, по словам бойца, сидит в подвалах и, конечно, на крыши не суётся.

Ранее в Николаеве заметили два микроавтобуса с надписью «груз 200». По словам координатора местного подполья Сергея Лебедева, это произошло после удара по северо-западу соседней Херсонской области. Целью стали военнослужащие спецназа.