Министерство обороны России официально подтвердило установление контроля над селом Зыбино в Харьковской области. Операция была успешно проведена силами группировки войск «Север».

В ведомстве уточнили, что населенный пункт перешёл под российский контроль в течение прошедших суток. Сейчас на данном участке фронта ведутся мероприятия по зачистке территории и укреплению занятых позиций.

Взятие этого села стало очередным шагом в рамках текущей стратегии на Харьковском направлении. Эксперты отмечают, что подобные маневры позволяют расширить зону влияния и создать более выгодные условия для дальнейших действий.

Продвижение российских подразделений свидетельствует о постепенном изменении конфигурации линии соприкосновения. Командование продолжает решать поставленные задачи, опираясь на поддержку артиллерии и авиации.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от прочности оборонительных линий противника и возможности удержания занятых территорий. Сейчас военные закрепляются на новых рубежах, чтобы обеспечить безопасность своих флангов.

Ранее российские военные из группировки «Восток» рассказали, как штурмовали посёлок Бойково в Запорожской области, освобождённый 1 апреля. По словам одного из бойцов, противник настолько растерялся от внезапности атаки, что сразу бросился отступать.