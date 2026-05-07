Два заблудившихся дрона ВСУ повредили резервуары на нефтебазе в Латвии вместо РФ

На востоке Латвии, в городе Резенке, на территории нефтебазы упал беспилотник, повредив четыре резервуара. К слову, все они были пустыми, сообщает Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, согласно первым данным, над страной летели дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». Происшествие случилось глубокой ночью, около половины четвёртого утра.

Из-за падения БПЛА были повреждены четыре ёмкости, однако внутри не оказалось горючего. На месте сейчас работают полицейские и оперативные службы.

Ресурс Sputnik Латвия уточняет, что минувшей ночью в Балвском, Лудзенском и Резекненском краях объявляли тревогу по причине пролёта беспилотников. А национальные вооружённые силы позже подтвердили, что в Латгалии (там же находится Резенке) рухнули сразу два БПЛА.

Это уже не первый украинский дрон, упавший в Латвии, любезно предоставившей своё воздушное пространство для ВСУ. 25 марта неподалёку от границы с Белоруссией упал ещё один беспилотник. Кроме того, БПЛА Украины также падали в Литве.