Взрыв произошёл в многоэтажке в Перми, объявлена угроза атаки БПЛА
Обложка © Telegram / ЧП Пермь
В Перми произошёл взрыв в жилом многоэтажном доме, после чего в городе объявили режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщают местные жители и экстренные службы.
Взрыв в жилой многоэтажке. Видео © Telegram / ЧП Пермь
Очевидцы слышат громкие хлопки над городом. После введения режима беспилотной угрозы началась эвакуация учеников из школ. На месте происшествия — на крыше высотки в южной части Перми — работают спасатели и оперативные службы. Аэропорт Перми закрыт, там введён план «Ковёр».
Минувшей ночью российские средства ПВО сбили два украинских дрона, которые направлялись в сторону столицы. Кроме того, незадолго до этих событий жители Таганрога (Ростовская область) сообщили о серии взрывов, раздавшихся в небе над городом.
