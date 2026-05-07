Взрыв произошёл в многоэтажке в Перми, объявлена угроза атаки БПЛА

В Перми произошёл взрыв в жилом многоэтажном доме, после чего в городе объявили режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщают местные жители и экстренные службы.

Взрыв в жилой многоэтажке. Видео © Telegram / ЧП Пермь

Очевидцы слышат громкие хлопки над городом. После введения режима беспилотной угрозы началась эвакуация учеников из школ. На месте происшествия — на крыше высотки в южной части Перми — работают спасатели и оперативные службы. Аэропорт Перми закрыт, там введён план «Ковёр».