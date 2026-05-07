Серия взрывов прозвучала над Таганрогом, силы ПВО отражают удар дронов ВСУ

В ночь с 6 на 7 мая в небе над городом Таганрог Ростовской области прозвучала серия взрывов. О случившемся информирует SHOT.

Согласно данным Telegram-канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на город. Как утверждают местные жители, в общей сложности за 15 минут прозвучало по меньшей мере пять взрывов.

Отмечается, что в Таганроге работает сирена воздушной опасности. Местные власти призывают горожан укрыться в безопасном месте. На территории города объявлена угроза ударов беспилотников.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев использует беспилотники для атак по гражданским объектам в более чем 80% случаев. Он отметил, что тенденция сохраняется уже более полугода. В некоторые недели показатель доходит до 90%. Дипломат подчеркнул: дроны сегодня стали средством убийства и нанесения увечий гражданскому населению.