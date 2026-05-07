6 мая, 23:07

Мирошник: В более чем 80% случаев ВСУ применяют БПЛА для ударов по гражданским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев использует беспилотники для атак по гражданским объектам в более чем 80% случаев. Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Известия».

Мирошник отметил, что тенденция сохраняется уже более полугода. В некоторые недели показатель доходит до 90%. Дипломат подчеркнул: дроны сегодня стали средством убийства и нанесения увечий гражданскому населению.

Посол привёл конкретные примеры. Зафиксированы случаи, когда беспилотник догоняет автомобиль, люди покидают машину, но дрон не бьёт по транспорту, а преследует жителей. На днях погибли двое парней 15 и 18 лет, которые ехали на мотоцикле.

Мирошник: Атакой 5 мая Киев показал своё нежелание заканчивать конфликт

Ранее в МИД РФ заявили о неизбежности наказания Киева за усиление ударов по российским городам. Мирошник отмечал, что Украине придётся нести ответственность как военным, так и судебно-правовым путём. Дипломат подчеркнул: Россия открыта к переговорам, но это не отменяет ответственности за военные преступления. По данным на 1 апреля, 1118 боевиков ВСУ уже получили сроки за совершённые преступления.

