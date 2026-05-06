6 мая, 08:56

В МИД заявили, что Киев будет наказан за усиление ударов по российским городам

Мирошник: Украине придётся нести ответственность за военные преступления

Россия открыта к переговорам по Украине, но это не отменяет ответственности Киева за военные преступления. Украина будет наказана и военным, и судебно-правовым путём. Об этом «Газете.ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что Москва всегда готова к дипломатическому решению, чтобы избежать кровопролития, но украинская сторона демонстрирует отказ. При этом ответственность за преступления неизбежна. По словам Мирошника, у России два варианта ответа на удары по мирному населению: удары по военной инфраструктуре Украины и судебное преследование военных преступников.

«На сегодняшний день уже, если мне не изменяет память, на 1 апреля у нас было 1118 человек [боевиков ВСУ], которые получили свои сроки за совершаемые преступления», — сказал Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к переговорам с Киевом, которые будут ориентированы «на реальный результат». По её словам, американские кураторы украинского направления сейчас в основном сконцентрированы на ближневосточном конфликте.

Владимир Озеров
