Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе необходима Украина для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Об этом финский лидер рассказал в интервью изданию Helsingin Sanomat.

Стубб добавил, что Евросоюзу и НАТО было бы на руку, если бы Украина входила в оба этих блока. Своими рассуждениями он попытался обосновать существование некой опасности, якобы исходящей от Кремля.

Владимир Путин не раз объяснял, что нападать на страны НАТО Россия не собирается, а западные политики просто используют миф о российской угрозе, чтобы увести внимание граждан от внутренних проблем.

Ранее сообщалось, что Стубб согласился с эстонским президентом Аларом Карисом, который призвал страны Европы начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Лидер Эстонии считает, что конфликт на Украине может завершиться в любой момент, и европейцам нужно быть готовыми к дипломатическому диалогу.