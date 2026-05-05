Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 08:33

В Финляндии призвали принять Украину в ЕС и НАТО для сдерживания РФ

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе необходима Украина для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Об этом финский лидер рассказал в интервью изданию Helsingin Sanomat.

Стубб добавил, что Евросоюзу и НАТО было бы на руку, если бы Украина входила в оба этих блока. Своими рассуждениями он попытался обосновать существование некой опасности, якобы исходящей от Кремля.

Владимир Путин не раз объяснял, что нападать на страны НАТО Россия не собирается, а западные политики просто используют миф о российской угрозе, чтобы увести внимание граждан от внутренних проблем.

Стубб заявил, что Европа неизбежно вернётся к диалогу с Россией

Ранее сообщалось, что Стубб согласился с эстонским президентом Аларом Карисом, который призвал страны Европы начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Лидер Эстонии считает, что конфликт на Украине может завершиться в любой момент, и европейцам нужно быть готовыми к дипломатическому диалогу.

Вероника Бакумченко
