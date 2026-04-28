Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 18:03

Стубб заявил, что Европа неизбежно вернётся к диалогу с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возобновление контактов с Россией неизбежно. По его словам, в Европе сейчас обсуждение диалога с Москвой делегировано США, но этот вопрос рано или поздно придётся решать самим европейским странам.

«В «коалиции желающих» или где-либо ещё не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. Сейчас — с европейской точки зрения — мы делегировали эту роль Соединённым Штатам, и из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь», — заявил Стубб.

Ключевым остаётся вопрос времени: диалог должен быть восстановлен либо до, либо после завершения конфликта на Украине. Однако финский лидер подчеркнул, что Россия останется соседом Финляндии, и с этим фактом необходимо считаться. Он отметил, что будущие отношения будут носить сугубо практичный характер.

Президент Эстонии Алар Карис назвал ошибку Европы после битвы за Киев

Стубб также согласился с эстонским президентом Аларом Карисом, который призвал страны Европы начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Лидер Эстонии считает, что конфликт на Украине может завершиться в любой момент, и европейцам нужно быть готовыми к дипломатическому диалогу.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Александр Стубб
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar