Стубб заявил, что Европа неизбежно вернётся к диалогу с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возобновление контактов с Россией неизбежно. По его словам, в Европе сейчас обсуждение диалога с Москвой делегировано США, но этот вопрос рано или поздно придётся решать самим европейским странам.

«В «коалиции желающих» или где-либо ещё не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. Сейчас — с европейской точки зрения — мы делегировали эту роль Соединённым Штатам, и из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь», — заявил Стубб.

Ключевым остаётся вопрос времени: диалог должен быть восстановлен либо до, либо после завершения конфликта на Украине. Однако финский лидер подчеркнул, что Россия останется соседом Финляндии, и с этим фактом необходимо считаться. Он отметил, что будущие отношения будут носить сугубо практичный характер.

Стубб также согласился с эстонским президентом Аларом Карисом, который призвал страны Европы начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Лидер Эстонии считает, что конфликт на Украине может завершиться в любой момент, и европейцам нужно быть готовыми к дипломатическому диалогу.