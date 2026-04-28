Президент Эстонии Алар Карис назвал ошибку Европы после битвы за Киев

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа совершила ошибку в 2022 году, когда не попыталась «заставить» Россию сесть за стол переговоров после битвы за Киев. Его слова приводит Yle.

По словам Кариса, отношения Европы с Москвой останутся сложными надолго. При этом он допустил, что в будущем возможны изменения в контактах между Россией и европейскими странами. Эстонский лидер считает, что Евросоюзу нужно заранее готовить собственную стратегию в отношении России.

«Европейский союз вложил в Украину очень много. У нас должны быть собственные планы в отношении России. Эти планы нужно начинать разрабатывать прямо сейчас, потому что процессы в ЕС занимают много времени», — заявил Карис.

По его словам, Брюсселю важно не ждать момента, когда ситуация изменится сама, а заранее обсуждать возможные сценарии. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся споров в Европе о будущем украинского урегулирования и о том, какой должна быть политика ЕС по отношению к Москве после завершения конфликта.

К слову, ранее президент Эстонии призвал Европу готовиться к возобновлению контактов с Россией. Кроме того, он отверг публикации западных СМИ о том, что прибалтийская республика якобы может стать «следующей целью» России после окончания украинского конфликта.