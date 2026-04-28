ERR: Эстония намерена запретить россиянам с ВНЖ покупать недвижимость

Таллин ужесточает правила для временных резидентов. Местный МВД разработал законопроект, который блокирует покупку жилья и коммерческих объектов гражданам России и Республики Беларусь, имеющим временный вид на жительство. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Эстонии ERR.

В пояснительной записке к документу поясняют: «целью поправок является ограничение возможности враждебных государств или находящихся под их контролем лиц использовать недвижимость для разведки и деятельности по оказанию влияния на Эстонии, либо для диверсионных операций».

Ограничения не затронут тех, кто уже получил статус постоянного жителя балтийской республики. Правила также распространятся на юридические лица и компании, где российские или белорусские граждане выступают конечными выгодоприобретателями.

У инициаторов законопроекта останется право делать исключения. Кабмин сможет в особых случаях выдавать индивидуальное разрешение на сделку.

При этом ранее президент Эстонии Алар Карис призвал Европу готовиться к возобновлению контактов с РФ. Кроме того, он отверг публикации западных СМИ о том, что прибалтийская республика якобы может стать «следующей целью» России после окончания украинского конфликта. Политик назвал подобные разговоры провокацией со стороны тех, «кто хочет навредить стране».