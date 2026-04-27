Наводить мосты с Россией европейцам стоило ещё вчера, считает президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис в интервью финской газете Helsingin Sanomat призвал страны Европы начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Он считает, что конфликт на Украине может завершиться в любой момент, и европейцам нужно быть готовыми к дипломатическому диалогу.

«Готовы ли мы, если вдруг [конфликт на Украине] закончится сегодня или завтра? Как нам следует реагировать? Что нам делать? Что делать России? Подготовка уже должна идти», — сказал Карис.

Эстонский лидер также прокомментировал публикации западных СМИ о том, что Эстония якобы может стать следующей целью России после окончания украинского конфликта. Он назвал подобные разговоры провокацией со стороны тех, «кто хочет навредить стране». По мнению политика, столь громкие заявления демонстрируют неуверенность у авторов данных слухов.

Эстонский премьер Кристен Михал, похоже, подход президента не разделяет и выступил с инициативой ввести особые налоги (пошлины) на ввоз российских товаров, а вырученные средства направить на восстановление Украины. Глава правительства пояснил, что данная идея уже прорабатывается в рамках обсуждений.