Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 14:09

Глава МИД Эстонии потребовал у России «вернуть» Украине энергообъекты

Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна заявил, что Россия должна передать Украине все её энергетические объекты. Такую запись он опубликовал в соцсети X.

«Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль», — написал эстонский министр. Он также призвал ввести более жёсткие ограничения против российского энергосектора.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ввести особые налоги — пошлины — на российские товары. По его задумке, деньги от этих пошлин должны пойти на восстановление Украины. Михал сообщил, что данное предложение в данный момент находится в стадии обсуждения. При этом он добавил: тех финансовых средств, которые предполагается получить от использования замороженных российских активов, будет совершенно недостаточно для покрытия расходов на восстановление Украины.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Эстония
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar