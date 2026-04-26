Глава МИД Эстонии потребовал у России «вернуть» Украине энергообъекты
Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна заявил, что Россия должна передать Украине все её энергетические объекты. Такую запись он опубликовал в соцсети X.
«Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль», — написал эстонский министр. Он также призвал ввести более жёсткие ограничения против российского энергосектора.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ввести особые налоги — пошлины — на российские товары. По его задумке, деньги от этих пошлин должны пойти на восстановление Украины. Михал сообщил, что данное предложение в данный момент находится в стадии обсуждения. При этом он добавил: тех финансовых средств, которые предполагается получить от использования замороженных российских активов, будет совершенно недостаточно для покрытия расходов на восстановление Украины.
