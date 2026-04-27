

26 апреля, 21:10

Лавров: Россия открыта к диалогу с США по украинскому урегулированию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном по вопросу урегулирования на Украине. Министр подчеркнул, что российская сторона не закрывает двери для диалога.

Позиция Кремля хорошо известна американским партнёрам, отметил дипломат. Лавров напомнил, что её уже озвучивали во время встречи на Аляске — в ответ на предложения США.

«Мы всегда открыты для контактов. Они знают нашу позицию», — отметил Лавров в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Министр выразил уверенность, что переговорная группа в лице Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера помнит озвученные ранее аргументы.

Москва не исключает продолжения диалога. Развитие ситуации будет зависеть от настроя Вашингтона на конструктивное взаимодействие.

Ранее Владимир Зеленский призвал США не переключать внимание с Украины на Ближний Восток. Киевский главарь переживает, что смещение фокуса американских властей уже привело к негативным последствиям для Незалежной.

Никита Никонов
