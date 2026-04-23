Зеленский призвал США не переключать внимание с Украины на Ближний Восток

Владимир Зеленский в беседе с журналистами CNN напомнил американским властям о важности сохранения внимания к украинскому кризису. Глава государства подчеркнул, что текущие события в мире не должны стать причиной для игнорирования боевых действий в его стране.

Политик признал, что Белый дом сейчас сосредоточен на противостоянии с Ираном, однако призвал не упускать из виду ситуацию в Восточной Европе. Он выразил обеспокоенность тем, что смещение фокуса американских властей на Ближний Восток уже привело к негативным последствиям.

По словам лидера страны, из-за изменения приоритетов Вашингтона сорваны поставки критически важных видов вооружения. Зеленский уверен, что затягивание решений по украинскому вопросу недопустимо.

До этого Зеленский публично выразил недовольство действиями Белого дома. Украинский лидер написал в соцсети, что ослабление санкций против России не соответствует ни реальной ситуации на поле боя, ни задачам дипломатии. При этом политик демонстративно похвалил тех партнёров Киева, кто продолжает наращивать давление на Москву.