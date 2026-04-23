Зеленский призвал США не переключать внимание с Украины на Ближний Восток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский в беседе с журналистами CNN напомнил американским властям о важности сохранения внимания к украинскому кризису. Глава государства подчеркнул, что текущие события в мире не должны стать причиной для игнорирования боевых действий в его стране.

Политик признал, что Белый дом сейчас сосредоточен на противостоянии с Ираном, однако призвал не упускать из виду ситуацию в Восточной Европе. Он выразил обеспокоенность тем, что смещение фокуса американских властей на Ближний Восток уже привело к негативным последствиям.

По словам лидера страны, из-за изменения приоритетов Вашингтона сорваны поставки критически важных видов вооружения. Зеленский уверен, что затягивание решений по украинскому вопросу недопустимо.

Зеленский боится, что США свернут помощь Киеву, переключившись на Иран
До этого Зеленский публично выразил недовольство действиями Белого дома. Украинский лидер написал в соцсети, что ослабление санкций против России не соответствует ни реальной ситуации на поле боя, ни задачам дипломатии. При этом политик демонстративно похвалил тех партнёров Киева, кто продолжает наращивать давление на Москву.

BannerImage
