Уиткофф и Кушнер опять собираются в Россию

Американская делегация переговорщиков планирует повторно посетить Россию для обсуждения урегулирования украинского кризиса. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По информации издания, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер хотели бы сначала добиться достаточного прогресса в переговорах, чтобы организовать поездку на Украину. После этого они намерены совершить ещё один визит в Российскую Федерацию.

Напомним, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер задействованы не только в украинском, но и иранском переговорном треке. Накануне сообщалось, что они, во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, вылетели в Исламабад для участия во втором раунде переговоров с представителями Исламской Республики. Правда, пока неясно, согласен ли Тегеран участвовать в этих переговорах на фоне потока угроз и противоречивых заявлений президента Штатов Дональда Трампа.