ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со временем дипломатическая активность по украинскому урегулированию может усилиться. По словам представителя Кремля, в Москве рассчитывают на рост усилий на этом направлении.

«Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся, повысится», — сказал Песков, отвечая в понедельник на вопрос журнлаистов «Известий».

Ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу при учёте своей позиции и текущих реалий. Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что идёт процесс возрождения нацизма, но он получает удовольствие от этого и радуется происходящему.