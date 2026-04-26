Украинские власти находятся в состоянии настоящей истерии, понимая неотвратимость победы России в спецоперации. Киев видит продвижение российских войск, сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заметил, что Москва уже не раз советовала Незалежной «набраться воли» и выйти на необходимы для мира на договорённости.

«Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать ещё более болезненные решения. И они (власти Украины — прим. Life.ru) это начинают понимать, отсюда истерика», — подчеркнул он. Песков напомнил, что киевский режим не раз получал предложение начать переговоры, но действий от Украины не последовало.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что идёт процесс возрождения нацизма, но он получает удовольствие от этого и радуется происходящему.