Посла Украины высмеяли за «героическое» фото на полу во время стрельбы на ужине с Трампом

Украинцы умеют с пафосом находить «героику в буднях», особенно когда можно устроить себе очередной пиар, вызвать жалость и «приобщиться» к сильным мира сего. Так российский военкор Александр Коц прокомментировал в телеграм-канале фото посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которое она опубликовала с места стрельба во время торжественного приёма с американским лидером Дональдом Трампом.

«Посол незалежной Стефанишина публикует фото, как она сидит на полу. Видимо, в момент задержания преступника. Нюанс в том, что остальные гости спокойно сидят за столами», — написал журналист.

Он добавил, что Стефанишина решила «сгустистить краски» для яркого информационого эффекта и выдать себя «героиней», хотя целью стрелка были американсие чиновники. Коц заметил, что украинская делагация очень точно определила своё место на приёме — под столом. «Послу Украины на ужине с Трампом указали её место... Вспоминается бессмертное «ваше место у параши», — резюмировал шутливо Коц.

Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне 31-летний учитель Коул Томас Аллан, который по словам Дональда Трампа был «одиноким волком» и «больным человеком», открыл стрельбу на приёме в присутствии лидеров. Подозреваемого задержали на месте преступления. Он признался, что его целью были чиновники Белого дома. Пострадавших нет.