Россия может согласиться на трёхсторонние переговоры с США и Украиной в Азербайджане, если Баку обеспечит безопасность всем участникам. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров назвал Азербайджан «нормальным местом» и отметил хорошие отношения между Москвой и Баку.

«Если Азербайджан готов обеспечить безопасность всем участникам переговоров, я думаю, что наши участники переговорной группы могут приехать в Азербайджан спокойно», — сказал сенатор изданию «Подъём».

При этом парламентарий назвал слова Владимира Зеленского о готовности к переговорам в Азербайджане уловкой и ложью, заявив, что глава киевского режима не готов к диалогу и является сторонником продолжения боевых действий, действуя по указке Запада. По мнению Джабарова, Зеленский в последний момент откажется от встречи, объяснив это тем, что его не устраивают условия, которые выдвинет Россия.

Напомним, на итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Владимир Зеленский заявил о готовности к трёхсторонней встрече с участием России и США на азербайджанской территории. Экс-юморист выразил мнение, что именно эта площадка могла бы стать местом для нового раунда дипломатической работы.