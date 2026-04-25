Зеленский позвал Россию и США на переговоры в Азербайджан

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести трёхсторонние переговоры с участием России и США на территории Азербайджана. Украинский политик считает, что эта площадка могла бы стать местом для нового раунда дипломатической работы. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Деталями обязательно наши команды позже поделятся. Это разные направления. Сегодня направление номер один — это безопасность. Это оборонно-промышленный комплекс», — заявил Зеленский.

Украинский политик отметил, что его страна рассматривает возможность проведения подобных встреч именно на азербайджанской площадке, а также ценит роль партнёров в посредничестве. Он напомнил, что ранее аналогичные переговоры уже проходили в Турции и Швейцарии.

Сегодня Зеленский впервые с начала СВО прибыл в Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым для обсуждения безопасности, сотрудничества в энергетике, экономике и гуманитарной сфере. Он посоветовался с украинскими экспертами, которые поделились опытом защиты воздушного пространства. Зеленский написал, что Украина всегда открыта к сотрудничеству.