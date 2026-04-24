Запад и украинские власти не намерены завершать боевые действия, им выгоден постоянный очаг напряжённости у российских границ. Об этом в беседе с RT заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, герой ДНР Артём Жога.

Кроме того, по его убеждению, Владимир Зеленский не является самостоятельным политиком.

«Зеленский — это не самостоятельная единица. Хоть он и пытается проявить себя как самостоятельный политик, но это не так. Есть люди из других стран западного направления, которые заинтересованы в продолжении конфликта, в очаге напряжённости на границах России. Они будут максимально тормозить переговорный процесс», — сказал Жога.

Полпред также предположил, что заключение мирного договора спровоцировало бы на Западе ряд расследований, связанных с тем, как именно тратились деньги на поддержку ВСУ и украинской экономики. Он допустил, что некоторые западные политики в таком случае оказались бы на скамье подсудимых — по обвинениям в хищениях, растратах и превышении должностных полномочий.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Киев отвергает идею номинального или урезанного присутствия в Европейском союзе. Украинская сторона, по его словам, требует полноправного вступления в объединение и не согласна на формат ограниченного либо чисто символического членства в ЕС.