Зеленский отверг идею символического членства Украины в ЕС

Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассматривает вариант символического или частичного членства в Европейском союзе и настаивает на полноценной интеграции. Его слова передаёт издание «Страна.ua».

По словам экс-комика, страна не поддерживает сценарий ограниченного или формального членства в объединении. Он подчеркнул, что Украина, по его оценке, играет активную роль в обеспечении безопасности Европы и разделяет её ценности.

Также было отмечено, что идея «символического участия» не находит поддержки ни у руководства страны, ни у населения. Отдельно Зеленский указал, что в прошлом у Украины уже был опыт участия в различных «символических союзах», который, по его словам, не оправдал ожиданий. В этой связи Киев продолжает настаивать на полноценном членстве в ключевых международных объединениях.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с резкой оценкой обсуждаемых в ЕС альтернативных форм евроинтеграции для Киева. Речь идёт о вариантах, которые рассматривают Германия и Франция. Они предполагают предоставление Украине отдельных символических преимуществ вместо ускоренного вступления в Европейский союз.