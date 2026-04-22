Сибига поставил Европе ультиматум

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с жёстким заявлением по вопросу евроинтеграции. Он прокомментировал обсуждения возможных альтернатив ускоренному вступлению в ЕС.

Речь идет о предложениях, которые, по данным СМИ, обсуждают Германия и Франция. Они предполагают предоставление символических бонусов вместо ускорения процесса членства. Украинская сторона такую инициативу отвергла.

«Ни одного из них мы не примем. Это чёткая позиция», — заявил Сибига.

Таким образом Киев дал понять, что рассчитывает именно на полноценное и более быстрое вступление, а не на промежуточные форматы сотрудничества.

Дерзит Брюсселю и Владимир Зеленский: ранее он вновь потребовал от Евросоюза назвать конкретную дату вступления Украины в объединение. Он пригрозил, что ЕС «потеряет Украину, как потерял Грузию», если не выполнит требования Киева.