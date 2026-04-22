Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 15:50

Сибига поставил Европе ультиматум

Обложка © ТАСС / AP

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с жёстким заявлением по вопросу евроинтеграции. Он прокомментировал обсуждения возможных альтернатив ускоренному вступлению в ЕС.

Речь идет о предложениях, которые, по данным СМИ, обсуждают Германия и Франция. Они предполагают предоставление символических бонусов вместо ускорения процесса членства. Украинская сторона такую инициативу отвергла.

«Ни одного из них мы не примем. Это чёткая позиция», — заявил Сибига.

Таким образом Киев дал понять, что рассчитывает именно на полноценное и более быстрое вступление, а не на промежуточные форматы сотрудничества.

«Мы практически одни»: Каллас разнылась из-за партнёров ЕС, не спешащих помогать с Украиной

Дерзит Брюсселю и Владимир Зеленский: ранее он вновь потребовал от Евросоюза назвать конкретную дату вступления Украины в объединение. Он пригрозил, что ЕС «потеряет Украину, как потерял Грузию», если не выполнит требования Киева.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar