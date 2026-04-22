Евросоюз не получает помощи от партнёров в поддержке Украины. На это пожаловалась глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали – можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, – это Украина. Мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство», – сказала Каллас во время пресс-конференции.

По её словам, Евросоюз неоднократно обращался к странам-партнёрам с просьбой о содействии в «украинской проблеме». Однако те не проявляют желания действовать.

Таким образом ЕС фактически признал, что несёт основное бремя поддержки Киева в одиночку. И это, мягко говоря, напрягает европейских чиновников.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский выступил с дерзким требованием к Евросоюзу назвать дату вступления Украины. Киевский лидер пригрозил, что ЕС «потеряет Украину, как потерял Грузию», если не выполнит требования Киева. Он также потребовал отказаться от «демоверсии» членства и воспринимать Украину как равную.