Стубб признал, что был слишком оптимистичен насчёт мира на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что изменил оценку перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, раньше он был настроен более оптимистично.

«Я был оптимистичен в течение нескольких месяцев и работал над этим, но в итоге это оказалось классической российской тактикой затягивания», — заявил Стубб.

Финский лидер также высказался о гарантиях безопасности для Украины. По его мнению, самым надёжным фактором остаётся украинская армия. Стубб уточнил, что речь идёт о 800 тысячах «хорошо вооруженных военнослужащих». Он добавил, что европейским странам нужно иначе оценивать роль Киева.

По словам президента Финляндии, «европейцы должны понять, что нуждаются в Украине больше, чем Украина нуждается в нас».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва всегда открыта для контактов с США по урегулированию конфликта. Он отметил, что Вашингтону известна позиция России, представленная американской стороне на Аляске.

Ранее сообщалось, что в Москву снова могут приехать спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие визиты востребованы.