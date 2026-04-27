Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 09:18

Стубб признал, что был слишком оптимистичен насчёт мира на Украине

Обложка © ТАСС / AP

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что изменил оценку перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, раньше он был настроен более оптимистично.

«Я был оптимистичен в течение нескольких месяцев и работал над этим, но в итоге это оказалось классической российской тактикой затягивания», — заявил Стубб.

Финский лидер также высказался о гарантиях безопасности для Украины. По его мнению, самым надёжным фактором остаётся украинская армия. Стубб уточнил, что речь идёт о 800 тысячах «хорошо вооруженных военнослужащих». Он добавил, что европейским странам нужно иначе оценивать роль Киева.

По словам президента Финляндии, «европейцы должны понять, что нуждаются в Украине больше, чем Украина нуждается в нас».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва всегда открыта для контактов с США по урегулированию конфликта. Он отметил, что Вашингтону известна позиция России, представленная американской стороне на Аляске.

Ранее сообщалось, что в Москву снова могут приехать спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие визиты востребованы.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Переговоры по Украине
  • Финляндия
  • Александр Стубб
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar