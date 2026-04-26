«Кто-то серёзно сошёл с ума!» В Европарламенте в ужасе от безумной идеи Мерца

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник жёстко отреагировала на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца об усилении интеграции Украины с ЕС. В своём посте в социальной сети X она назвала это предложение «безумием».

Мерц предложил, чтобы Украина участвовала в заседаниях Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента, несмотря на отсутствие у неё права голоса. Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе нельзя допускать полного вступления Киева в ЕС, но важно выработать стратегию сближения.

«Кто-то здесь серёзно сошёл с ума! Канцлер Мерц хочет содействовать полному вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента», — пишет Зайончковская-Герник.

Она добавила, что интересы Украины в ЕС уже защищаются лучше, чем интересы Польши, и выразила опасения, что с таким «мощным немецким лобби» Украина может получить право голоса в будущем.

В свою очередь, Мерц, несмотря на критику, выразил уверенность, что Украина должна активно участвовать в работе европейских институтов, но без правомочий голосования.

А глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что лидеры стран ЕС рассматривают разные варианты процесса вступления Украины в сообщество. В том числе рассматривается вариант со снятием «красных линий» для Украины.