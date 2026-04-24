Немедленное членство Украины в ЕС невозможно, заявил Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и призвал к разработке стратегии сближения Украины с сообществом. По итогам саммита Евросоюза на Кипре политик отметил, что полноправное членство Незалежной невозможно в краткосрочной перспективе.

«Всем ясно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно», — заявил Мерц.

Он также предложил Украине участие в заседаниях Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии без права голоса, а также постепенное вовлечение в разные сферы политики, зависимо от хода реформ.

Мерц подчеркнул, что его предложения получили поддержку в Европейском совете. Вопрос о членстве Украины в ЕС продолжает обсуждаться на фоне кредитов и санкций против России.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что лидеры стран ЕС рассматривают разные варианты процесса вступления Украины в сообщество. В том числе рассматривается вариант со снятием «красных линий» для Украины.