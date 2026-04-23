В ЕС заговорили о снятии «красных линий» для Украины

Лидеры стран ЕС рассматривают разные варианты процесса вступления Украины в сообщество. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на полях саммита на Кипре.

По её словам, сейчас обсуждается несколько предложений, однако базовая процедура остаётся прежней. При этом не исключается возможность изменений при достижении договорённостей.

«Существует несколько предложений, находящихся на рассмотрении. И, конечно, мы можем обсуждать эти предложения, но на данный момент процесс осуществляется так же, как и для всех остальных, если только не будет достигнута иная договорённость», — сказала Каллас.

Она также отметила, что Евросоюз может продвинуться по вопросам, которые ранее считались «красными линиями» или были заблокированы.

Ранее Каллас пожаловалась на нежелание партнёров помогать Евросоюзу с Украиной. По её словам, ЕС неоднократно обращался к странам-партнёрам с просьбой о содействии в «украинской проблеме». Однако те не проявляют желания действовать.