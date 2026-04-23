90 млрд в трубу: Медведев предрёк невозврат кредита ЕС «киевскому вору»
Предоставленный Украине Евросоюзом кредит в размере 90 миллиардов евро не будет погашен, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, эти средства фактически являются деньгами налогоплательщиков стран ЕС.
В своём сообщении в социальной сети X Медведев заявил, что Брюссель, по его мнению, ошибочно полагает, что Россия должна будет возместить эти средства, и призвал европейцев осознать, что они «снова разыграны» и эти 90 миллиардов евро взяты «из их карманов».
«ЕС наконец даёт долгожданный кредит киевскому вору, и эти деньги не нужно будет возвращать, потому что, по идиотской логике Брюсселя, за это должна заплатить Россия. Наслаждайтесь тем, как вас снова разыграли, европейцы, — это 90 млрд евро из ваших карманов», — написал Медведев.
Напомним, что Совет ЕС ранее одобрил этот финансовый пакет для Украины на 2026-2027 годы, рассчитывая на последующее возмещение за счет репараций от Москвы. Также сегодня ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ. Самые жёсткие меры, которые активно лоббировали страны Балтии, в итоговый документ не попали.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.