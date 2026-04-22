В Кремле надеются, что визиты Уиткоффа и Кушнера в РФ продолжатся

В Кремле рассчитывают на продолжение контактов с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, конкретных сроков новых визитов пока нет. Вопрос остаётся открытым.

«Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем», — отметил представитель Кремля.

В Кремле подчёркивают заинтересованность в продолжении таких контактов.

Напомним, ранее газета The New York Times узнала, что американская делегация переговорщиков якобы планирует повторно посетить Россию для обсуждения урегулирования украинского кризиса.