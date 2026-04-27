ЕС загоняет Украину в ещё более бедственное положение, спонсируя конфликт с Россией

Обещанные Украине 90 миллиардов долларов не стоит считать прямой финансовой помощью, на деле это сумма, под которую Еврокомиссия выпустит облигации, обеспеченные обязательствами бюджетов стран ЕС, объяснил профессор ВШЭ Марат Баширов. По его словам, чтобы гарантии заработали, их нужно заложить в национальные бюджеты и утвердить в парламентах, а это длительный процесс.

Более того, Украина должна будет вернуть эти деньги обратно, по замыслу европейцев, из репараций, которые якобы заплатит Россия. А на время обращения облигаций Киеву придётся платить проценты, что в будущем поставит страну в ещё более бедственное положение.

«Деньги Европы Украина якобы тратит на социальные нужды: выплату социальных пособий, пенсий, зарплат бюджетникам. А доходы своего, украинского бюджета якобы все идут на военные расходы, беспилотники, зарплаты ВСУ и т.д. Хотя по факту Европа спонсирует продолжение конфликта...» — заключил собеседник kp.ru.