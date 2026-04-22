Зеленский назвал одобрение ЕС кредита на €90 млрд сигналом для России

Владимир Зеленский прокомментировал одобрение Евросоюзом кредита в размере €90 млрд. По его мнению, это решение имеет важное политическое значение.

«Разблокирование — это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну», — прокомментировал глава киевского режима решение Брюсселя.

Также он поддержал введение нового пакета санкций против России. По его словам, такие меры необходимы для усиления давления.

Напомним, что послы стран ЕС одобрили выделение Украине займа на 90 миллиардов евро и согласовали 20-й пакет санкций против России. Новый транш нужен Киеву для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах.