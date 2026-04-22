22 апреля, 16:03

Зеленский назвал одобрение ЕС кредита на €90 млрд сигналом для России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Зеленский прокомментировал одобрение Евросоюзом кредита в размере €90 млрд. По его мнению, это решение имеет важное политическое значение.

«Разблокирование — это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну», — прокомментировал глава киевского режима решение Брюсселя.

Также он поддержал введение нового пакета санкций против России. По его словам, такие меры необходимы для усиления давления.

Кредит ЕС не спас: украинской армии грозит дефицит в €19,6 млрд
Напомним, что послы стран ЕС одобрили выделение Украине займа на 90 миллиардов евро и согласовали 20-й пакет санкций против России. Новый транш нужен Киеву для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
