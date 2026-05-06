Захарова заявила о готовности России к переговорам по Украине

Российское руководство готово к переговорному процессу, который ориентирован на «реальный результат». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Безусловно, мы открыты, как всегда это подчёркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», — цитирует Захарову РИА «Новости».

По её словам, ответственные за украинское направление со стороны США сейчас в значительной степени сосредоточены на войне на Ближнем Востоке. При этом, подчеркнула дипломат, Москва не отказывалась от идеи переговоров, встреч и любых контактов, если они будут нацелены на заявленный результат.

А ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина необходима Европе для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Стубб добавил, что Евросоюзу и НАТО было бы на руку, если бы Украина входила в оба этих блока.