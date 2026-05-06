Захарова: Дипломаты России в ЕС готовы к возможным провокациям на 9 Мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты в европейских государствах готовы к возможным провокациям в День Победы. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы к провокациям готовы каждый день, потому что они практически каждый день то тут, то там происходят. Мы их видели разные, мы готовы к ним морально, мы видели, до чего, до какой степени оскотинивания дошли вот эти самые недружественные режимы», — уточнила дипломат.

Захарова отметила, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, государства, где аккредитованы российские дипломаты, несут ответственность за их личную безопасность, а также за безопасность зданий посольств и консульств.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Украина может организовать провокации на своей территории во время перемирия на День Победы, чтобы потом обвинить в этом Россию. По его словам, Киев способен устроить подрывы или атаки, имитирующие российские удары. Речь идёт о террористических акциях различного типа, не только о налётах. Дипломат назвал риски очень высокими из-за подходов политического руководства Украины. Это стратегия главаря киевского режима Владимира Зеленского и его кураторов.