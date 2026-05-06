День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 22:47

Мирошник: Атакой 5 мая Киев показал своё нежелание заканчивать конфликт

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Массированная атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) 5 мая посредством дронов и ракет «Фламинго» по территории России показала «нежелание заканчивать конфликт мирным способом». Такое мнение высказал газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Несмотря на псевдомирную риторику, дела говорят гораздо больше и точнее о реальном отношении Украины к стремлению достижения мирных договорённостей, решению дипломатическим путём. Поэтому это явный вызов и стремление показать своё полное нежелание каким-либо мирным способом заканчивать конфликт», — заявил Мирошник.

Пять человек погибли в результате удара ВСУ по крымскому Джанкою
Пять человек погибли в результате удара ВСУ по крымскому Джанкою

Напомним, российские подразделения ПВО перехватили значительное количество средств поражения, включая дорогостоящие крылатые ракеты и сотни дронов. Расчёты сбили 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 6 ракет «Фламинго» и 601 БПЛА. Кроме того, системы ПВО 5 мая в период с 14:00 до 21:00 сбили 93 украинских беспилотника.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar