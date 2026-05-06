Массированная атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) 5 мая посредством дронов и ракет «Фламинго» по территории России показала «нежелание заканчивать конфликт мирным способом». Такое мнение высказал газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Несмотря на псевдомирную риторику, дела говорят гораздо больше и точнее о реальном отношении Украины к стремлению достижения мирных договорённостей, решению дипломатическим путём. Поэтому это явный вызов и стремление показать своё полное нежелание каким-либо мирным способом заканчивать конфликт», — заявил Мирошник.