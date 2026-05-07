6 мая, 22:56

Над Брянском прогремели взрывы, работают расчёты ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Серия взрывов прогремела над Брянском и областью. Системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, взрывы слышны уже около 20 минут. Жители насчитали не менее пяти-семи громких звуков в разных частях города. Несколько взрывов раздалось также в пригороде Брянска.

Местные сообщают о гуле мотора в небе. Люди видят вспышки. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее украинские беспилотники атаковали девять населённых пунктов в пяти округах Белгородской области. Пострадавших нет. Однако в Грайворонском округе в селе Гора-Подол после удара дрона загорелась крыша частного дома. В Шебекинском округе беспилотник атаковал легковой автомобиль на участке дороги Головчино — Красиво. Повреждения зафиксировали в сёлах Дмитриевка, Новая Таволжанка, Верхнеберезово, а также в Ясных Зорях, Бочковке, Акулиновке, посёлке Борисовка и Сергиевке.

Антон Голыбин
