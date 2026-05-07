Новости СВО 7 мая: ВС РФ штурмуют Василевку и Рясное, ВСУ бегут из Константиновки в Дружковку, Зеленский сорвал перемирие на День Победы Оглавление Сумская область 7 мая: удар по детсаду и потери ВСУ Запорожская область 7 мая: ФАБ-3000 по хабам ВСУ ДНР 7 мая: бегство ВСУ в Дружковку Карта СВО на 7 мая 2026 года Кличко против Зеленского: кризис в Киеве Зеленский сорвал перемирие перед 9 Мая Армия России расширила зону контроля в Сумской области и ДНР, украинские боевики занимают многоэтажки Дружковки, Зеленский объявил перемирие и продолжил бить по российским городам— дайджест Life.ru. 6 мая, 21:07 ВС РФ вынудили украинских операторов БПЛА бросить позиции в Константиновке. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 7 мая: удар по детсаду и потери ВСУ

Армия России продолжает уничтожать противника в Шосткинском районе. Он находится на границе с Курской областью. Бои продолжаются возле Кондратовки и Рясного. Боевики 21-й бригады пытались зайти в уже освобождённое Мирополье. Их уничтожили на расстоянии двух километров от населённого пункта.

В Сумах российские войска ударили по зданию детского сада, превращённого в пункт дислокации украинских подразделений. Местные власти признали, что детей там не было. Канал «Сумской вестник» обратил внимание на установленный генератор в якобы неработающем учебном заведении, а «Дневник десантника» — на взрывы, которые могут говорить о вторичной детонации.

— А ещё куча мужиков взрослых, скорые, пожарные. Если в здании детского сада были только игрушки, что ж тогда за суета? — пишет «Дневник десантника».

Суточные потери украинских вооружённых формирований в Сумской области превысили 160 человек. Уничтожены БМП, три бронемашины, в том числе «Козак» и американская HMMWV, пикапы, квадроцикл и БПЛА.

Операторы ударных БПЛА ВС РФ поражают личный состав, технику и фортификации ВСУ.

Запорожская область 7 мая: ФАБ-3000 по хабам ВСУ

Канал «Военная хроника» прогнозирует начало битвы за Орехов и ликвидацию выступа, образовавшегося в Запорожской области.

— Этот населённый пункт является логистическим хабом, через который идёт снабжение всей первой линии обороны ВСУ. Разрушение складов и пунктов временной дислокации (ПВД) авиабомбами калибра 1500 и 3000 кг делает невозможным накопление резервов для контратак, — говорится в публикации.

Военный корреспондент отмечает, что Киев не оставляет попыток накопить силы на этом участке фронта. Сюда перебрасывается техника и личный состав. Зачастую такие перемещения заканчиваются ликвидацией противника.

— Перемещение бронетехники украинских формирований оперативно вскрывается воздушной разведкой ГрВ «Восток». После — в дело вступают уже «ударные» коллеги, — рассказал Поддубный.

ДНР 7 мая: бегство ВСУ в Дружковку

Армия России продолжает наступление внутри Константиновки. Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько сообщил о бегстве украинских операторов БПЛА из Константиновки в Дружковку. Теперь ВСУ в привычной для себя манере занимают жилые здания.

— Жители Дружковки жалуются на операторов БПЛА ВСУ, которые сбежали из Константиновки и теперь обустраивают точки запуска прямо в жилых домах по соседству с гражданскими. Снова излюбленная тактика «живого щита», — пишет Кулько.

Наступают наши войска и возле села Гришино. Военный аналитик Анатолий Радов рассказал о приближении подразделений ВС РФ к Василевке. Продвижение идёт вдоль реки Гришинка. Кроме того, российские войска расширили зону контроля севернее Новоалександровки.

Карта СВО на 7 мая 2026 года

Карта СВО на 7 мая 2026 года. Группировка «Север» наступает возле сумского села Сопычь.

Кличко против Зеленского: кризис в Киеве

Уже несколько месяцев идёт противостояние Владимира Зеленского и бывшего боксёра, а ныне мэра Киева Владимира Кличко. Столичный градоначальник в очередной раз обрушился с критикой на так называемого главу украинского государства.

— Мы делаем всё, что в силах города, а центральная власть, хотя публично обещает помощь, на деле этого не делает. Министерство развития общин и территорий обещало финансирование и предложило подрядчиков для восстановления ТЭЦ-5, но теперь государство фактически умывает руки, — пожаловался Кличко.

Таким образом, Киев признал, что удары по энергетической инфраструктуре Украины точны и имеют долгосрочные последствия. По словам Кличко, уже сейчас непонятно, как киевляне переживут будущую зиму и как в целом будет функционировать городское хозяйство.

Зеленский сорвал перемирие перед 9 Мая

Владимир Зеленский объявил, что с полуночи 6 мая его войска не будут наносить удары по российской территории. Сам объявил и сам же нарушил. Например, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 7:02 6 мая сообщил об опасности атаки БПЛА, в 15:17 — повторная атака на областной центр.

Важно отметить, что согласно указу президента России Владимира Путина с нашей стороны перемирие будет соблюдаться 8 и 9 мая. В итоге Украина вышла из своего же режима остановки огня и впридачу Киев обвинил Москву.

— Выбор России — очевидный отказ от тишины и сохранения жизней. На всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, — заявил Владимир Зеленский.

Украинские чиновники говорят, что никакое перемирие, инициированное Россией, их страна не собирается соблюдать. Местные СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников утверждают, что Киев не будет придерживаться режима прекращения огня и на время проведения праздничных мероприятий в Москве.

— Мы никого не призывали к прекращению огня 9 Мая, кроме Вооружённых сил России. Решение противника — на его усмотрение. И мы видим, что Украина просто решила заранее легализовать свои теракты на День Победы, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Стоит напомнить, что 4 мая Министерство обороны России предупредило украинскую сторону о возможном ударе по центру Киева в ответ на попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Авторы Даниил Черных