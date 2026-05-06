Новости СВО 6 мая: ВС РФ форсируют Северский Донец, осталось 15 километров до Славянска, Тероборона бежит из Рясного, Финляндия возмущена дронами ВСУ Оглавление Сумская область 6 мая: заградотряды ВСУ гонят Тероборону в Рясном Харьковская область 6 мая: ВСУ ударили по сёлам Новой России ДНР 6 мая: наступление на Славянск Карта СВО на 6 мая 2026 года Рада хочет призывать с 23 лет: ВСУ не хватает людей Скандал в Финляндии: дроны ВСУ нарушили границу Визит Зеленского в Бахрейн: программа по БПЛА Армия России развивает наступление на севере Донбасса, Киев отводит войска из ДНР в Сумскую область, Зеленский прилетел в Бахрейн решать вопрос дронов — дайджест Life.ru. 5 мая, 21:07 ВС РФ гонят ТрО из Рясного и наступают на Славянск. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 6 мая: заградотряды ВСУ гонят Тероборону в Рясном

Армия России продолжает чистить границу Курской области от присутствия ВСУ. Артиллеристы и операторы БПЛА поразили цели в приграничном сумском Шосткинском районе.

Идут бои в районе Кондратовки. Сюда Киев перебросил 155-ю бригаду. Ранее она участвовала в боях за Красноармейск (Покровск). Близки ВС РФ к освобождению Рясного. Из населённого пункта сбежали боевики 199-й бригады Территориальной обороны. Заградотряды из 425-го полка ВСУ вернули их обратно, сообщили в группировке «Север».

Российские войска за сутки уничтожили в Сумской области свыше 150 человек, бронемашину HMMWV, станции РЭБ «Дамба» и «Буковель», миномёты, пикапы, квадроцикл и БПЛА.

Операторы БПЛА ВС РФ поражают технику и личный состав ВСУ. Видео © MAX / Минобороны России

Харьковская область 6 мая: ВСУ ударили по сёлам Новой России

В Харьковской области ВСУ продолжают бить по гражданской инфраструктуре, находящейся на подконтрольной России территории. Под удары попали дома в сёлах Новоегоровка, Великий Выселок и Берестовое.

— Боевики киевского режима применяли разные типы дронов для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и домовладениям. К счастью, мирные жители не пострадали, — рассказал глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В самом Харькове, пока находящемся под контролем Украины, у вэсэушников проблемы из-за местных жителей. Они отказываются сдавать жильё военным. Военнослужащая 57-й бригады пожаловалась, что для них ценник за аренду завышен, но это в лучшем случае. Обычно, когда харьковчане узнают о роде деятельности квартиросъёмщика, они не подписывают договор.

ДНР 6 мая: наступление на Славянск

ВС РФ развивают наступление на Славянск. По данным канала «Дневник десантника», под огневой контроль взята трасса, соединяющая Николаевку и Рай-Александровку. Наполовину освобождено село Кривая Лука.

«Военная хроника» пишет о продвижении к Славянску со стороны Диброва. Армия России подошла к Пискуновке, от которой 15 километров до Славянска.

— Сложность заключается в том, что населённый пункт расположен за рекой Северский Донец, и для полноценного штурма потребуется форсирование водной преграды, — говорится в публикации.

Стоит отметить, что у ВС РФ есть опыт форсирования Северского Донца, в том числе и на этом участке фронта.

Карта СВО на 6 мая 2026 года

Карта СВО на 6 мая 2026 года. ВС РФ подошли к Славянску. Фото © divgen

Рада хочет призывать с 23 лет: ВСУ не хватает людей

Украинский адвокат Сергей Старенький утверждает, что в Верховной раде идёт обсуждение вопроса снижения мобилизационного возраста. По его словам, связано это с тем, что украинским войскам не хватает людей.

— Сегодня на Украине идёт серьёзное обсуждение того, чтобы снизить мобилизационный возраст. Сейчас он с 25 лет, предлагается снизить его до 23 лет, — сообщил Старенький.

Кроме того, в украинском парламенте решают вопрос о возвращении запрета на выезд за границу мужчинам до 22 лет.

Скандал в Финляндии: дроны ВСУ нарушили границу

В Хельсинки признали, что украинские БПЛА летят в Россию через Финляндию. Премьер-министр Петтери Орпо считает, что беспилотники случайно оказались в финском воздушном пространстве.

— Никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии, — заявил Орпо.

При этом власти Финляндии сами опасаются украинских БПЛА. Министр обороны Антти Хяккянен сообщил, что для контроля полёта дронов были подняты в воздух истребители и вертолёты. По его словам, сбивать их не стали, так как БПЛА находились близко к российской границе.

— Для нас это неприемлемо. Украинская сторона должна планировать свои операции так, чтобы риск случайного попадания дронов на территорию Финляндии минимизировался, — сказал глава оборонного ведомства.

Визит Зеленского в Бахрейн: программа по БПЛА

Владимир Зеленский прилетел в Бахрейн, где встретился с королём Хамадом бин Исой Аль Халифой. Украинский политик заявил, что обсуждался вопрос безопасности двух государств.

— Предложил заключить Drone Deal и масштабировать сотрудничество с Бахрейном, и договорились, что наши команды проработают детали, — написал Зеленский в социальных сетях.

Drone Deal — международная программа, созданная Украиной, суть которой заключается в совместном производстве и закупке БПЛА, подготовке операторов и обмене информацией о боевом опыте.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 5 мая.

Авторы Даниил Черных