Гладков: ВСУ атаковали девять населённых пунктов в Белгородской области
Telegram/Настоящий Гладков
Украинские беспилотники атаковали девять населённых пунктов в пяти округах Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, атаки ВСУ на область продолжаются. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол после удара дрона загорелась крыша частного дома. Пожарные расчёты ликвидировали возгорание.
Также в этом селе сразу пять беспилотников ударили по социальному объекту. В здании повреждены кровля и остекление. Кроме того, на участке дороги Головчино — Красиво дрон атаковал легковой автомобиль.
Повреждения также зафиксированы в сёлах Дмитриевка, Новая Таволжанка и Верхнеберезово Шебекинского округа, в Ясных Зорях и Бочковке Белгородского округа, в Акулиновке и посёлке Борисовка Борисовского округа, а также в Сергиевке Краснояружского округа.
Накануне ВСУ также нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. В результате обстрела ранения получили пять мирных жителей. Среди пострадавших есть ребёнок. После удара в посёлке начались возгорания. Также были повреждены многоквартирный дом и частные жилые дома. Кроме того, в Белгородской области FPV-дрон атаковал трактор, который работал в поле. Тракторист получил смертельные ранения и погиб на месте.
