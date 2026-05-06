Гладков: ВСУ атаковали девять населённых пунктов в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали девять населённых пунктов в пяти округах Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атаки ВСУ на область продолжаются. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол после удара дрона загорелась крыша частного дома. Пожарные расчёты ликвидировали возгорание.

Также в этом селе сразу пять беспилотников ударили по социальному объекту. В здании повреждены кровля и остекление. Кроме того, на участке дороги Головчино — Красиво дрон атаковал легковой автомобиль.

Повреждения также зафиксированы в сёлах Дмитриевка, Новая Таволжанка и Верхнеберезово Шебекинского округа, в Ясных Зорях и Бочковке Белгородского округа, в Акулиновке и посёлке Борисовка Борисовского округа, а также в Сергиевке Краснояружского округа.