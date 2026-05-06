6 мая, 17:39

Балицкий сообщил о 20 атаках БПЛА на Энергодар

ВСУ снова атаковали Энергодар в Запорожской области с помощью беспилотников. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате вражеских ударов повреждены гражданская инфраструктура и автомобили.

«Сегодня противник предпринял около 20 атак БПЛА на город Энергодар. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, автомобили. Благо пострадавших среди жителей города нет», — написал Балицкий в своём канале в «Максе».

По предварительным данным, среди жителей города пострадавших нет. Информация о последствиях атак и масштабе повреждений уточняется.

ВСУ уже не первый раз за последние дни атакуют Энергодар. Накануне, 5 мая, здание администрации города подверглось атаке FPV-дронов. По нему было направлено не менее 15 беспилотников, большую часть из них удалось сбить на подлёте. Сегодня, 6 мая, сразу после наступления объявленного Киевом «перемирия» украинские войска вновь атаковали здание администрации Энергодара и жилые дома. Позже ВСУ снова ударили по администрации города. В результате атаки загорелось помещение на восьмом этаже.

