ВСУ ударили по зданию администрации Энергодара, на восьмом этаже пожар

ВСУ снова нанесли удар по зданию администрации Энергодара, в результате помещение на восьмом этаже загорелось, пожар оперативно локализован. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, город-спутник ЗАЭС подвергается непрекращающимся атакам. Особой целью украинской стороны становится здание администрации.

«Удары наносятся целенаправленно и системно. Сегодня после одной из атак произошло возгорание помещения на восьмом этаже», — написал Пухов в канале в «Макс».

Пожар был потушен.

Напомним, вчера, 5 мая, здание администрации Энергодара также подверглось атаке FPV-дронов ВСУ. По зданию было направлено не менее 15 беспилотников. Большую часть дронов удалось сбить на подлёте. Погибших и пострадавших нет. Людей успели эвакуировать. Всего ВСУ нанесли по Энергодару не менее семи ударов. Сегодня, 6 мая, сразу после наступления объявленного Киевом «перемирия» украинские войска вновь обстреляли здание администрации Энергодара и жилые дома.